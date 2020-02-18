Обвинение запросило 11 лет колонии для экс-замглавы свердловского СКР

Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Государственное обвинение запросило 11 лет колонии строгого режима для экс-замглавы СУ СК РФ по Свердловской области Михаила Бусылко и экс-зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова. Об этом пишет агентство ТАСС.

Эти лица обвиняются в получении около двух миллионов рублей в качестве взятки за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов акционерного общества "Металлургический завод имени Бардина". Его владелец передал деньги через своего адвоката, а позже обратился в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве взятки. Свою причастность к данному преступлению Бусылко и Чуличков не признали.

Прокурор просит назначить им наказание в виде 11 лет лишения свободы, а также принудить их выплатить штраф в пятикратном размере от суммы взятки, что составит 10 миллионов рублей. Кроме того, обвинение призывает лишить Бусылко и Чуличкова права занимать определенные должности и специальных званий – полковника юстиции и старшего советника юстиции соответственно.

Ранее сотрудников военкоматов России осудили за взятки от призывников.

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