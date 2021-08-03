Обученные россиянами военные ЦАР хором поздравили десантников с Днем ВДВ

Иностранные военнослужащие поздравили коллег.

Обученные россиянами военные Центральноафриканской Республики хором поздравили десантников с Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается на территории РФ 2 августа. Ролик опубликован в Telegram-канале "Военный обозреватель". За кадром слышно, что на русском языке неизвестный начинает кричалку "За ВДВ!", а затем иностранные военнослужащие хором ее продолжают. При этом они держат кулаки в воздухе.

Напомним, что в конце марта 2021 года стало известно о том, что Вооруженные силы ЦАР отбили у террористов порядка 30 населенных пунктов при поддержке российских инструкторов. Минобороны РФ направило в регион свои силы в декабре 2020 года по просьбе правительства республики. В Африку направились около 300 военных. Они занимаются обучением местных коллег.

В Петербурге прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню ВДВ.

Видео: Telegram / Военный обозреватель