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В Петербурге прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню ВДВ
Сегодня, 14:01
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В Петербурге прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню ВДВ

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В мероприятии принял участие губернатор города.

В сквере имени Василия Маргелова состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск, в котором принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Вклад в становление воздушно-десантных войск внес Герой Советского союза Василий Маргелов. В Великую Отечественную войну Маргелов оборонял Ленинград, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, после же войны он более 20 лет командовал воздушно-десантными войсками. В свое время Маргелов сделал всё для того, чтобы десант стал элитным родом войск. 

Во время мероприятия к бюсту генерала армии, командующего войсками ВДВ возложили цветы. В митинге также приняли участие председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и заместитель руководителя Союза десантников России в Северо-Западном федеральном округе, председатель Санкт‑Петербургского клуба ветеранов воздушно-десантных войск Александр Турков. Сам же митинг завершился торжественным прохождением роты почетного караула. 

Ранее мы писали, что в День ВДВ в Петербурге усилят контроль за фонтанами.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: день вдв, митинг, сквер имени василия маргелова
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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