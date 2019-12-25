В Петербурге прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню ВДВ

В мероприятии принял участие губернатор города.

В сквере имени Василия Маргелова состоялся торжественный митинг, посвященный Дню Воздушно-десантных войск, в котором принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Вклад в становление воздушно-десантных войск внес Герой Советского союза Василий Маргелов. В Великую Отечественную войну Маргелов оборонял Ленинград, воевал на Волховском и Ленинградском фронтах, после же войны он более 20 лет командовал воздушно-десантными войсками. В свое время Маргелов сделал всё для того, чтобы десант стал элитным родом войск.

Во время мероприятия к бюсту генерала армии, командующего войсками ВДВ возложили цветы. В митинге также приняли участие председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и заместитель руководителя Союза десантников России в Северо-Западном федеральном округе, председатель Санкт‑Петербургского клуба ветеранов воздушно-десантных войск Александр Турков. Сам же митинг завершился торжественным прохождением роты почетного караула.

Ранее мы писали, что в День ВДВ в Петербурге усилят контроль за фонтанами.

Фото: пресс-служба Смольного