Общественность возмутилась увольнением сотрудника МВД, который распространил видео момента катастрофы в Шереметьево

Один из сотрудников МВД, который распространил видео, уволен. Второй получил выговор.

5 мая в аэропорту Шереметьево произошла трагедия, где при экстренной посадке загорелся Sukhoi Superjet 100 и погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Почти сразу же в сети появилось видео с моментом катастрофы с камер наблюдения аэропорта. Сейчас стало известно, кто распространил данное видео.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских (Комитет по контролю и регламенту) на своей странице в Facebook сообщил, что виновные в распространении видео катастрофы в Шереметьево найдены и наказаны.

Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции. По секрету всему свету – это про них. За что и поплатились. Одного уволили из органов, второй получил дисциплинарное взыскание. Андрей Альшевских

Свое сообщение Альшевских сопроводил официальным документом, где МВД РФ отвечает на его запрос.

Под опубликованным постом пользователи Facebook оставили много сообщений, смысл которых сводится к тому, что этих сотрудников полиции надо было поблагодарить, за то что они донесли до общественности правдивую информацию. А также в комментариях требуют снять наказание и восстановить уволенного сотрудника полиции в должности.

Piter.TV приводит некоторые из комментариев.

Жалко парней. Информация, котрой они поделились, не была гостайной.

Я как гражданин был вправе ее получать, воспринимать, распространять.

Такие запреты вредны

в данном случае копы оказались порядочными. поплатились карьерой. вот так всегда

Наказывать за распространение информации под таким соусом - стремный подход.

Тут либо лицемерить выборочно придется либо тотально все запретить вплоть до фоток аварий из пропаганды гибдд.

И правильно сделал, что распространил. Выполнил свой гражданский долг перед обществом. Стыдитесь! Сотрудников восстановить в должности, выписать поощрение!

"Профессиональные требования и этические нормы" - это какой-то имеющий юридическую силу нормативный акт? Из закона о полиции? И что значит - видеозапись вызвала негативные последствия? Какие именно? Кроме того, что СМИ разобрали "проект суперджет" по косточкам. И правильно сделали. Считаю, что после такого решения полиция станет ещё более изолированной от общества. Надо было сразу журналистам отправлять видео.

Жалко парней. Они, по сути, передали общественнозначимую информацию.

Ту, в которой люли нуждались.

Их бы наградить. А им по рукам бьют.

Закрываться от общества конечно проще. Но прикрывать свою закрытость "этническими нормами" - верх ханжества

Они не распространяли какие-то абстрактные записи с камер видеонаблюдения. Они выполнили свой гражданский долг - проинформировали общество о произошедшей катастрофе, чем вызвали для общества очень благоприятные последствия - вскрылись недостатки самолёта, низкая квалификация пилотов, низкое качество управления в аэрофлоте и аэропорту Шереметьево.

Пунктуация и орфография авторов комментариев сохранена (Piter.TV).

Фото: Facebook.Андрей Альшевских

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