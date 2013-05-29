Обнажившие грудь перед Шольцем активистки потребовали отказа от российского газа

Инцидент произошел во время фотосессии с канцлером в рамках дня открытых дверей.

Обнажившие грудь перед канцлером Германии Олафом Шольцем активистки потребовали отказа от российского газа. Об этом сообщает Welt.

Инцидент произошел во время фотосессии с канцлером в рамках дня открытых дверей. Под видом желающих сфотографироваться к Шольцу подошли две девушки. Они обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к отказу от российского газа.

Охрана вывела их с площадки. После инцидента Шольц продолжил фотосессию.

Ранее Шольц рассказал о желании остаться на посту канцлера Германии на еще один срок.

Видео: WELT, AFP News Agency