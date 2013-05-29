Обнажившие грудь перед Шольцем активистки потребовали отказа от российского газа

Обнажившие грудь перед канцлером Германии Олафом Шольцем активистки потребовали отказа от российского газа. Об этом сообщает Welt.
Инцидент произошел во время фотосессии с канцлером в рамках дня открытых дверей. Под видом желающих сфотографироваться к Шольцу подошли две девушки. Они обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. На обнаженной груди девушек был написан призыв к отказу от российского газа.
Охрана вывела их с площадки. После инцидента Шольц продолжил фотосессию.
Ранее Шольц рассказал о желании остаться на посту канцлера Германии на еще один срок.
Видео: WELT, AFP News Agency
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