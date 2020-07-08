Местная полиция задержала шестерых участников преступного сообщества.

Обнаруженная в Нидерландах камера пыток попала на видео. Об этом сообщили журналисты из Sky News. Они объяснили, что местная полиция нашла самодельную камеру пыток при помощи рассекреченной переписке из зашифрованной сети EncroChat.

Отмечается, что преступники не успели воспользоваться пыточным помещением до полицейского рейда. Сама камера была изготовлена из звукоизолированных транспортных контейнеров. Ее разместили на складе в деревне Воувсе-Плантаге. Этот населенный пункт находится на границе с Бельгией. В помещении был установлен стоматологический стул. найдены наручники и скальпели.

Эти инструменты, скорее всего, предназначались для пыток жертв или, по крайней мере, для оказания на них психологического давления офицер полиции Нидерландов

По данному делу полиция арестовала шестерых подозреваемых. Они обвиняются в захвате заложников, похищении людей, вымогательстве, участии в ОПГ. Двум фигурантам расследования вменяется хранение оружия.

В Нидерландах во время протеста полиция арестовала десятки фермеров.

Видео: SkyNews

