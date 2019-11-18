Ученые нашли способ лечения пораженной алкоголем печени

В исследовании использовали четыре вида вирусов.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли способ лечения хронической болезни печени – алкогольного гепатита – с помощью вирусов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

По словам специалистов, причиной смерти большинства пациентов с этим заболеванием является размножение устойчивых к антибиотикам бактерий, которые в свою очередь выделяют токсины. Эксперимент проводился на мышах. Для борьбы с бактериями ученые использовали четыре вида вирусов.

Результаты показали, что пораженные вирусами бактерии как минимум переставали выделять токсины. Новый метод вскоре хотят испытать на людях.

Ранее исследователи из Университета Квинс в Белфасте (Северная Ирландия) пришли к выводу, что регулярное употребление кофе в два раза снижает риск развития рака печени.