Обналичка карт Visa компенсирует дефицит банкоматов для россиян

Эта услуга будет регулярной.

Обналичка карт Visa сэкономит время и компенсирует дефицит банкоматов для россиян, об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Снятие наличных с карт удобно для потребителей, и теперь им не придется искать банкоматы. Более того, это операция - часть общемирового тренда перехода небанковских операций в банковский сектор. Международная платежная система Visa планирует запуск сервиса по снятию наличных с ее пластиковых карт в магазинных кассах. Visa обратилась с письмом в банки с предписанием обеспечить техническую поддержку сервиса. РБК

Документ уже отправили банкам-эмитентам, занимающимся выпуском карт и банкам-эквайерам, обеспечивающим прием карт через POS-терминалы. В проекте Visa примут участие банки "Русский стандарт", Промсвязьбанк и Райффазенбанк - предполагается снятие суммы, в эквиваленте не превышающей $100.

Этой осенью подобный сервис запустила платежная система MasterCard - он реализован в единственном магазине сети "Фасоль". Чтобы оказывать услуги по снятию наличных, магазинам нужно получить статус банковского агента.​

Эта услуга будет регулярной.

Мы видим, что количество банков сократилось, в этом смысле возможность получить небольшую сумму наличности в ближайшем магазине - это определенно удобство. Для повседневных нужд это инициатива все-таки положительная. Лазарь Бадалов, доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Плеханова

Внедрение этого сервиса не является проблемой, однако упирается в законодательную сферу и в согласование с Центробанком. Если Visa уведомляет банки о запуске этой программы - вопрос урегулирован.

Услуга эквайринга, которая оказывается банками торговым точкам, подразумевает проведение платежа, и следовательно, нет никаких проблем в том, чтобы вместо проведения платежа осуществили операцию выдачи наличных. Тут, скорей, нужно говорить о каких-то экономических составляющих, о том, сколько эта услуга будет стоить потребителю. С этим пока ясности нет. Для экономики внедрение этой услуги никакого эффекта не даст, но упростит жизнь населению - людям не придется искать банкоматы для снятия наличных. Лазарь Бадалов, доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Плеханова

В пилотном проекте Visa будут участвовать "Русский стандарт", Промсвязьбанк и Райффазенбанк.

Бизнес чувствует ситуацию на рынке, и как только видит, что освобождается ниша, сразу ее занимает. Это вообще мировая тенденция - те, кто не является участником банковского сектора, пытаются занимать ниши, которые раньше традиционно занимали банки. Это наблюдается и в сфере микрокредитования, и в сфере проведения платежей. То есть банковские операции перетекают в небанковскую сферу. Статус банковского платежного агента получить несложно, для этого предприятию, торговой точке нужно открыть специальный счет, на который сдается наличная выручка и идет контроль учета наличных средств - чтобы не проводились операции с легализацией преступных доходов. Лазарь Бадалов, доцент кафедры "Финансовые рынки" РЭУ им. Плеханова

Информация о запуске услуги снятия наличных на кассах магазинов впервые появилась год назад. Visa сообщила, что будет изучать возможность введения в России этого сервиса. В сентябре эту услугу осуществили Mastercard и "Русский стандарт" и Metro Cash & Carry. Месяцем позже Райффайзенбанк сообщил о скором запуске этой услуги.

Доступность снятия наличных способствует тому, что люди оставляют больше средств на картах и в итоге с большей вероятностью пользуются именно картой для оплаты покупок. Это значит, что возможность снять наличные через кассы магазинов может способствовать росту безналичной экономики, Представители Mastercard

Ранее сообщалось, что в Венесуэле нет проблем с продуктами.

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