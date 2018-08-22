Эксперт: В Венесуэле нет проблем с продуктами

Директор Института современного государственного развития считает, что информация о нехватки еды и предметов первой необходимости в Венесуэле распространяется для организации гуманитарной миссии в страну.

В Венесуэле нет сложностей с продуктами. Корреспонденты ФБА "Экономика сегодня" изучили ассортимент продукции и цены в Каракасе и сообщили, что не нашли причин для паники.

Журналисты посетили сетевые точки государственных магазинов, где рост цен заморожен. Также были изучены и коммерческие магазины. В ассортименте обоих в свободном доступе были яйца (5117 боливаров – 102,5 рублей за 15 штук), хлеб (1495 боливаров – 30 рублей). Килограмм арбуза обойдется в 1800 боливаров – 36 рублей. Килограмм перца 3950 – 79 рублей, а набор кексов 5600 – 112 рублей. Кроме пищи можно приобрести бытовые средства для мытья посуды ( 6500 боливаров – 130 рублей), упаковка туалетной бумаги ( 7000 боливаров – 140 рублей). Отмечается, что в Венесуэле также работают и пользуются спросом точки общепита. Цены в них разняться, то в некоторых столовых обед может обойтись в 50 рублей.

Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития утверждает, что распространение фейковой информации может быть подготовкой для вторжения в Венесуэлу под видом гуманитарной акции. По его мнению, волна публикаций в СМИ соседних государств подогревает общественное мнение.

Фото: Экономика сегодня