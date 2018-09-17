Ученые создали материал, превосходящий по характеристикам стекло.

Обычное стекло заменит прозрачная древесина. Об этом заявил ученый Джуньюн Чжу из американской лаборатории лесных продуктов, который сотрудничает с представителями университета Мэриленда и университета Колорадо. По словам эксперта, разработана технология, которая позволяет получать материал, который превосходит по параметрам экологичности и безопасности стекло. При этом его изготовление гораздо дешевле.

Эксперты отметили, что сырьем для производства древесного стекла станет древесина бальса. Ее можно получить за счет обработки древесины определенным полимером. Получившийся продукт имеет такую же прозрачность как стекло, но в пять раз меньше пропускает тепло.

Ученые раскрыли аномальный секрет прочности стекла.

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