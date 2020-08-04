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Обезьяна пять дней не выпускала из объятий погибшего детеныша

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Детеныш обезьяны стал жертвой проезжающего автомобиля.

Обезьяна пять дней не выпускала из объятий погибшего детеныша. Об этом сообщили очевидцы, которым удалось заснять животное на видео. Ролик показал в эфире индийский телеканал Kalinga TV.

Журналисты объяснили, что инцидент произошел в городе Кендуджхар, расположенном в штате Одиша (Орисса). Местные жители увидели, как обезьяна металась по проезжей части с телом детеныша в руках. Известно, что малыш погиб под колесами автомобиля.

Устрашающее трехметровое существо в пруду попало на видео.

Видео: KNEWS

Теги: индия, обезьяна
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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