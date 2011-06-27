Обесточенный светофор в центре Петербурга устроил огромную автомобильную пробку

Светофор вышел из режима регулирования. Подача электроэнергии идет от дома, который расположен рядом, рассказали в пресс-службе.

В центре Петербурга 19 августа образовался автомобильный затор из-за неисправного светофора. Он перестал работать на перекрестке Невского и Литейного, рассказывают очевидцы в соцсетях.

Светофор отключился из-за того, что не было подачи электроэнергии, сообщили в в пресс-службе СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга". Они добавили, что светофор вышел из режима регулирования. Подача электроэнергии идет от дома, который расположен рядом.

В Ленэнерго сообщили, что специалисты устранили технологическое нарушение на оборудовании. Все потребители с 14:45 получают электроэнергию в полном объеме.

Ранее перекресток проспекта Энергетиков и шоссе Революции останется круговым.

Фото: phxere

