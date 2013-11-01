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Перекресток проспекта Энергетиков и шоссе Революции останется круговым
Сегодня, 18:43
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Перекресток проспекта Энергетиков и шоссе Революции останется круговым

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Перекресток оставят круговым в ближайшие два года.

В четверг, 4 августа, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали Piter.tv, что в ближайшие два года перекресток проспекта Энергетиков и шоссе Революции оставят круговым. 

В прошлом году проект одобрила госэкспертиза, однако объект "отсутствует в Адресной программе по целевой статье "Расходы на капитальный ремонт дорог" за счет бюджета Санкт-Петербурга на 2022-2024 года".

Из круга хотят сделать обычный перекресток. Линии движения проложат через центральный круг. Движение на перекрестке будет регулировать светофор, предусмотрено устройство съездов для одновременно правого и левого поворота, заездных карманов на остановках и переходно-скоростных полос.

Фото: Piter.tv

Теги: круговой перекрёсток, перекресток проспекта энергетиков и шоссе революции, петербург
Категории: Лента новостей,

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