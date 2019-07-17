Обещать и делать – разные вещи: Беглов "забыл" о проблемах со свалками Петербурга после выборов

В ходе своей избирательной кампании Беглов лично посещал и проверял проблемные объекты.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прошлым летом обещал решить проблему петербуржцев, жаловавшихся на незаконные свалки. В ходе своей избирательной кампании Беглов лично посещал и проверял проблемные объекты. Тогда губернатор потребовал от чиновников "за неделю" убрать все свалки.

Все должны понять, что такого беспорядка больше не будет. Будут нести не только административную ответственность, но и уголовную - процитировал Беглова телеканал "Санкт-Петербург".

Много внимания уделялось Невскому району, как одному из самых загрязненных. На его территории находится 19 официально зафиксированных свалок. В 2020 году в рамках адресной программы все они должны быть ликвидированы. После проверок Беглов потребовал от чиновников принять быстрые и жесткие меры, дав срок по ряду объектов всего неделю.

Но все обещания Беглова решить "мусорную проблему" забылись в тот момент, когда закончились выборы. Однако последствия не заставили себя ждать, пишет издание "Санкт-Петербург.ру"

В октябре 2020 года активисты обнаружили около улицы Ванеева свалку площадью 1,5 гектара. Повторный осмотр свалки в конце января 2020 года выявил, что мусора на ней стало гораздо больше. В начале мая в Красносельском районе выросла еще одна НСО в МО "Константиновское". Сама свалка была зафиксирована еще в прошлом году, а за прошедшее время она разрослась до гигантских размеров. В середине мая активисты "Зеленого Фронта" обнаружили в Невском районе еще три незаконных свалки.

Обнаружение новых свалок и разрастание неликвидированных незаконных мест сброса отходов показывает, что Беглов после выборов решал "мусорную" проблему "спустя рукава". В итоге "мусорная реформа" буксует, с коррупционерами в этой сфере борются слабо, инфраструктура для работы с отходами не развивается.

Запущенность хорошо иллюстрирует ситуация с МПБО-2 в Янино. Нарушение санитарного и природоохранного законодательства привело к возбуждению уголовного дела против директора мусороперерабатывающего завода Тихона Шмелева. Однако ни Беглов, ни управляющий предприятием комитета по благоустройству ситуацию не комментировали. В ходе последней комиссионной проверки, руководство предприятия сослалось на то, что ситуация разрешится только при финансировании со стороны петербургских властей. Но когда эти деньги будут выделены?

Из-за пассивности и безразличия Беглова нарушители получают лишь небольшие административные штрафы, что никак не решает проблему мусорных завалов. Комитет по природопользованию и охране окружающей среды, а также природоохранная прокуратура располагают необходимыми полномочиями, чтобы очистить Петербург от свалок. Более того, может быть инициировано обращение в Росреестр для изъятия загрязненного участка в порядке статьи 54.1 Земельного кодекса РФ. Но эти меры применяются не часто. Губернатору Северной столицы пора задуматься о последствиях невыполнения предвыборных обещаний, пишет "Санкт-Петербург.ру".

Фото:Александр Беглов/вк