ОСК рассказала о подлодках "Калина" и "Хаски" пятого поколения

Разработка проектов ведется исключительно за счет ОСК.

Представитель Объединенной судостроительной корпорации рассказал о разработке проектов новейших российских подлодок "Калина" и "Хаски" пятого поколения. Первая субмарина будет атомной, вторая - дизельной. По словам главы ОСК Алексея Романова "РИА Новостям", разработка проектов ведется только за счет ОСК. Созданием подлодок занимаются конструкторские бюро "Малахит" и "Рубин" соответственно.

Никто эти проекты не отменял. Мы продолжаем их разработку в рамках того, что можно сделать инициативно. Была часть работ, которая оплачивалась министерством обороны, часть работ сейчас продолжается инициативно Алексей Рахманов, глава ОСК

Специалист подчеркнул, что создание подлодок нового поколения интересует как флот, так и промышленность.

Напомним, что официальная информация по проектам засекречена. Согласно неофициальным источникам, "Хаски" создается в двух вариантах. В первом - на подлодке будут находиться "Калибры" для ликвидации субмарин противника. Во втором варианте - "Цирконы" для уничтожения крупных надводных кораблей, ракетных крейсеров и авианосцев.

ОСК передаст ледокол "Арктика" заказчику в сентябре.

Фото: Piter.tv