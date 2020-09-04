ОСК: Строительство подлодок "Лада" идет с отставанием

Глава ОСК объяснил, что задержка вызвана проблемой с поставкой оборудования.

В Объединенной судостроительной корпорации рассказали о том, что строительство подлодок проекта 677 "Лада" идет с отставанием. Об этом в интервью "РИА Новостям" сообщил глава ОСК Алексей Рахманов. По его словам, серийное изготовление дизель-электрических субмарин четвертого поколения отстает по графику из-за проблем с поставщиком оборудования.

Нам очень хочется разобраться с фундаментальными проблемами, которые мы имеем по этим лодкам, потому что технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования Алексей Рахманов, глава ОСК

Напомним, что на данный момент готова головная подлодка проекта, которая получила название "Санкт-Петербург". Она находится в опытной эксплуатации в составе Военно-Морского флота. Еще две подлодки проекта - "Кронштадт" и "Великие Луки" создаются на протяжении 15 лет.

Напомним, что на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" был заключен новый контракт на строительство одной лодки "Лада". На прошлогоднем форуме также было достигнуто соглашение о создании еще двух подлодок проекта, однако их закладка задерживается.

ОСК передаст ледокол "Арктика" заказчику в сентябре.

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