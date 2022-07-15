ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти

ООН выступает против любого недемократического трансфера власти в любой стране. Соответствующее заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак. Чиновник прокомментировал ситуацию с недавним высказыванием бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Джон Болтон заявил телеканалу CNN о том, что принимал личное участие в организации государственных переворотов за пределами Америки. Журналисты попросили спикера прокомментировать ситуацию относительно того, осуждает ли ООН такое поведение со стороны американца.
У нас нет комментариев на этот счет. В целом мы выступаем против любого недемократического трансфера власти в странах.
Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря генсека ООН
В ООН ответили на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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