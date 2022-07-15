ООН после слов Болтона выступила против недемократического трансфера власти

Фархан Хак оценил слова Джона Болтона о его участии в госпереворотах за пределами США.

ООН выступает против любого недемократического трансфера власти в любой стране. Соответствующее заявление сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Фархан Хак. Чиновник прокомментировал ситуацию с недавним высказыванием бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. Джон Болтон заявил телеканалу CNN о том, что принимал личное участие в организации государственных переворотов за пределами Америки. Журналисты попросили спикера прокомментировать ситуацию относительно того, осуждает ли ООН такое поведение со стороны американца.

У нас нет комментариев на этот счет. В целом мы выступаем против любого недемократического трансфера власти в странах. Фархан Хак, заместитель пресс-секретаря генсека ООН

В ООН ответили на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций