ООН обещает делать все возможное для снятия препятствий для экспорта продовольствия РФ

Фархан Хак рассказал о важности обеспечить поставки удобрений в развивающиеся страны мира.

ООН обещает делать все возможное для снятия препятствий для экспорта продовольствия России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Фархан Хак уверен в том , что важно обеспечить продовольственную безопасность в рамках черноморской инициативы. В частности, речь идет об отправке российских удобрений и аммиака по трубопроводу, который проходит из Тольятти в Одессу, после чего груз попадет в морской порт для транспортировки по акватории Черного моря. На текущий момент не удалось прийти к согласию по этому маршруту поставок.

Мы продолжим дискуссии по этому вопросу, но информации о конкретных контактах на данный момент у меня нет. Очевидно, что генсек продолжит предпринимать все, что в его силах, чтобы снять препятствия на пути экспорта российских удобрений. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Фархан Хак пояснил, что ООН ожидает того, что российская делегация прибудет в Женеву для переговоров на следующей неделе. В мероприятиях заявлена встреча генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен, которая занимается вопросом российского экспорта.

В ООН призвали расследовать диверсии на "Северных потоках".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций