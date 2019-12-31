OMV не ожидает скорого возобновления работ "Северному потоку - 2"

У оператора нет предложений по проекту.

OMV не ожидает скорого возобновления работ по строительству "Северного потока - 2". Об этом заявил "ТАССу" представитель австрийской компании, глава предприятия Райнер Зелле.

Мы не думаем, что можно ожидать скорого возобновления работ по строительству прокомментировал спикер

Напомним, что OMV является партнером российского "Газпрома" по проекту газопровода. По словам иностранных специалистов, оператор Nord Stream 2 изучает возможности по продолжению работ. Однако в данный момент они не готовы представить какие-либо предложения

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно о новых санкциях США против "Северного потока-2".

Видео: YouTube/faz