Необходимо создать такие условия, чтобы в регионе не появилось оружия массового поражения.

ОАЭ призвали пресечь появление ядерного оружия в Персидском заливе. С заявлением выступил министр иностранных дел Эмират Абдалла бен Зейд аль-Нахайян во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По его словам, необходимо создать такие условия, чтобы в регионе не появилось оружия массового поражения.

Чтобы он был свободен от баллистических ракет. Абдалла бен Зейд аль-Нахайян, министр иностранных дел ОАЭ

Также он отметил, что не должно быть стремления стран в регионе к созданию ядерного оружия.

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