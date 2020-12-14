ОАЭ призвали пресечь появление ядерного оружия в Персидском заливе. С заявлением выступил министр иностранных дел Эмират Абдалла бен Зейд аль-Нахайян во время совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По его словам, необходимо создать такие условия, чтобы в регионе не появилось оружия массового поражения.
Чтобы он был свободен от баллистических ракет.
Абдалла бен Зейд аль-Нахайян, министр иностранных дел ОАЭ
Также он отметил, что не должно быть стремления стран в регионе к созданию ядерного оружия.
Ранее мы писали, что главы МИД России и ОАЭ обсудили производство вакцины "Спутник V".
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