Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Пуарье на турнире UFC

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поборется с американцем Дастином Пуарье на турнире в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отца отец Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова

Пуарье заслужил этот бой по спортивному принципу, нам не стоит принижать достоинства нашего соперника. Абдулманап Нурмагомедов

Хабиб стал чемпионом UFC в лёгком весе в апреле прошлого года. Он победил американца Эла Яквинту и после этого защити титул, одержав победу над ирландцем Конором Макгрегором.

Пуарье – временный чемпион UFC в лёгком весе, он победил Макса Холлоуэя.

Ранее на Piter.TV: Хабиб Нурмагомедов продолжит выступления в UFC на определенных условиях.

Фото: открытые источники ​​​​​​​