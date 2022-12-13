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Нуланд утверждает, что Россия выдвигает по Украине предложения о "фальшивом мире"

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В Госдепе напомнили о том, какие требования выдвинул Владимир Зеленский в своей "формуле мира".

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что Россия выдвигает по Украине предложения о "фальшивом мире". Соответствующей информацией в ходе выступления на онлайн-мероприятии в Фонде Карнеги сделала заместитель американского государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд. Дипломат рассказала о том, что в тоже время киевский режим стремится к справедливому миру. В США призвавают стороны конфликта достичь прочной и стабильной ситуации в регионе, при которой Украина сможет не только выживать, но также  и процветать в международной признанных государственных границах. В Вашингтоне не планируют даль Киеву лишь краткосрочный мир, который позволит Москве перевооружиться и вернуться на территорию соседнего государства.

Украина выдвинула формулу для установления справедливого мира в виде 10 пунктов Зеленского. А Россия продолжает говорить о фальшивом мире.

Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Нуланд заявила о необходимости для Запада плана укрепления военного потенциала Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
 

Теги: виктория нуланд, госдеп, переговор, формула мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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