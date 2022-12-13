Нуланд заявила о необходимости для Запада плана укрепления военного потенциала Украины

В Госдепе США рассказали о стремлении завершить власть "Путина и похожих на него".

Американский заместитель государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила о необходимости для коллективного Запада плана укрепления военного потенциала Украины. Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе своего выступления на онлайн-мероприятии, организованном Фондом Карнеги. Она призвала поддержать киевский режим в вопросе построения на долгосрочной основе системы национальной обороны, а также в обеспечении права на осуществление патрулирование в акватории региона.

Когда бои прекратятся, как бы они ни прекратились, потому ли, что одна или другая сторона будет истощена на поле боя или они достигнут своих целей, или будет дипломатическое решение, мы не должны думать, что это по-настоящему завершилось, пока у власти Владимир Путин или кто-либо похожий на него. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

Нуланд: США доносят до своих союзников риски, которые повлечет содействие РФ по Украине.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment

