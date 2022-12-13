Нуланд: США доносят до своих союзников риски, которые повлечет содействие РФ по Украине

Американский заместитель государственного секретаря Энтони Блинкена по политическим вопросам Виктория Нуланд рассказала о том, что власти США доносят до своих международных союзников риски, которые повлечет содействие Москве по Украине. Об этом дипломат напомнила журналистам во время выступления на онлайн-мероприятии в Фонде Карнеги. Таким образом спикер ответила на вопрос о позиции Вашингтона в плане тех стран, которые не хотят активно поддерживать западное санкционное давление против Москвы.
В том, что касается стран Персидского залива, <...> продолжать демонстрировать, что делать ставку на Владимира Путина несет с собой больше рисков, чем вознаграждения. И мы тихо этим занимаемся.
Викторя Нуланд, замгоссекретаря США
Лавров прокомментировал реакцию Нуланд на взрывы на "Северных потоках".
Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment
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