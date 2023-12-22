Новую схему организации дорожного движения намерены разработать в Петербурге

В частности, уже подведены итоги открытого аукциона по привлечению подрядчика для разработки КСОДД.

К 1 ноября 2024 года в Петербурге разработают новую Комплексную систему организации дорожного движения (КСОДД). Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту 11 марта.

В частности, уже подведены итоги открытого аукциона по привлечению подрядчика для разработки КСОДД. По результатам торгов СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения" заключило контракт с Научно-исследовательским и проектным институтом территориального развития и транспортной инфраструктуры ("НИПИ ТРТИ"). В рамках договора подрядчик проанализирует дорожно-транспортную ситуацию в Петербурге. Мониторинг затронет порядка 100 ключевых транспортных узлов города.

Особое внимание уделят:

– обеспечению приоритетного пропуска общественного транспорта;

– повышению пропускной способности дорог;

– оптимизации светофорного регулирования;

– развитию инфраструктуры для движения пешеходов, маломобильных граждан, велосипедистов и пользователей средств индивидуальный мобильности (СИМ);

– обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

– развитию маршрутов движения детей к образовательным организациям.

Сбор информации о параметрах движения транспортных средств будет вестись с помощью систем GPS или ГЛОНАСС. Также предусматривается проведение опроса среди водителей, пешеходов и велосипедистов. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что протяженность маршрутов наземного общественного транспорта в Петербурге превысила 15 тыс. километров.

Фото: Piter.TV