Новостройки в Петербурге рекордно подорожали

С конца июля цены выросли на 4,3%.

С начала этого года цены на первичном рынке жилья Петербурга в классе масс-маркет выросли на 12,5% — до 128,9 тыс. рублей за один квадратный метр. Это исторический рекорд роста цен за последнее десятилетие. Об этом сообщили аналитики консалтингового центра "Петербургская недвижимость".

С конца июля цены выросли на 4,3%, хотя обычно за месяц рост не превышает 1,5-2%. Такой скачок можно объяснить сократившимся предложением и в это же время высоким спросом, поддержанным льготной ипотекой.

С начала года квадратный метр в Петербурге подорожал во всех классах жилья. Жилье бизнес-класса подорожало на 8,4% — до 198,6 тыс. рублей, элитного сегмента — на 5,7%, до 382,1 тыс. рублей.

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Фото: Piter.TV