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Наталия Путиловская стала новой главой Комитета по образованию Петербурга
Сегодня, 12:30
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Alena_Zinovieva

Наталия Путиловская стала новой главой Комитета по образованию Петербурга

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Ранее она занимала пост зампредседателя Администрации Колпинского района города.

В среду, 17 февраля, вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина представила нового председателя Комитета по образованию. Эту должность заняла Наталия Путиловская. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета.

В течение 10 лет Путиловская была заместителем главы Администрации Колпинского района города. Там она курировала культуру, образование и социальную защиту.

О назначении Наталии Путиловской на должность главы Комитета по образованию Петербурга стало известно 4 февраля. После ухода Жанны Воробьевой с этого поста кресло врио занимал Александр Ксенофонтов.

Ранее мы писали, что Валерий Савинов назначен первым замом главы администрации Выборгского района.

Фото: Администрация Колпинского района

Теги: комитет по образованию, наталия путиловская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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