Главой комитета по образованию может стать чиновница из Колпино

На данный момент должность председателя в статусе врио остается за Александром Ксенофонтовым.

В четверг, 4 февраля, появилась информация, что на должность врио председателя комитета по образованию Петербурга выдвинули замглавы Колпинского района Наталию Путиловскую, сообщил "Деловой Петербург".

Отмечается, что кандидатуру выдвинула вице-губернатор Ирина Потехина "с перспективой на должность главы комитета по образованию". Сейчас кресло врио занимает Александр Ксенофонтов. Путиловская же курирует образование и культуру в администрации Колпино. Официально информация пока не подтверждена. Напомним, что предыдущий председатель комитета по образованию Петербурга, заслуженный учитель РФ Жанна Воробьёва покинула занимаемую должность в конце июля. Сейчас Воробьева является специальным представителем губернатора.

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Фото: Piter.TV