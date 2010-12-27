Смольный обещает самый зрелищный салют на Новый 2018 год

Комитет по культуре Смольного пообещал новогодний салют, который продлится гораздо дольше обычного.

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал накануне о новогодней программе в Петербурге. Подробно об этом Piter.tv писал тут: Объявлена программа празднования Нового года и Рождества в 2017-2018 годах.

Кроме того, Сухенко пообещал впечатляющий салют. В три часа ночи в акватории Невы запустят праздничные фейерверки. Председатель комитета по культуре обещает большое количество залпов. При этом шоу продлится дольше обычного. Увидеть салют можно будет с дворцовой площади и набережной.

Также накануне стало известно, что в новогоднюю ночь в Петербурге будут работать метро и автобусы.