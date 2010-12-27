В новогоднюю ночь в Петербурге будут работать метро и автобусы

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге можно будет передвигаться на метро или автобусах.

В Смольном рассказали, как будет работать транспорт в Петербурге в Новогоднюю ночь и Рождество. Движение петербургского метро, а также автобусов будет работать всю ночь, как и в прошлые года.

Глава комитета по культуре Константин Сухенко сообщил, что с 21.00 31 декабря будет закрыт для движения Невский проспект. Также отметил,что празднование Нового года будет организовано на Дворцовой площади, Конюшенной улице и у Гостиного двора. Гуляния начнутся в 23.00, а в 3.00 ночи в акватории Невы запустят фейерверк.

Так, в новогоднюю ночь жители города смогут передвигаться как на метро, так и на наземном транспорте. С 31 декабря по 1 января подземка будет работать круглосуточно, так же и с 6 на 7 января, в Рождественскую ночь. Кроме того, будут следовать несколько маршрутов автобусов по всему Санкт-Птербургу.