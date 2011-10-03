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Объявлена программа празднования Нового года и Рождества в 2017-2018 годах

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Стали известны основные события, приуроченные к празднованию Нового года и Рождества в Санкт-Петербурге.

На Новогоднюю кампанию в Санкт-Петербурга власти города потратят около 95 миллионов рублей. Об этом заявил председатель комитета по культуре Константин Сухенко. 
 
В программе основных мероприятий значится приезд Деда Мороза, ночное мероприятие на Дворцовой площади, празднование Рождества и торжественные детские елки в “Ледовом Дворце”. 
 
 

"Ледовое шоу" для младшеклассников

 

Отметим, что в “Деловом” новый год отметят 205 тысяч школьников Петербурга с первый по четвертый классы. Для них подготовили спектакль “Белоснежка на льду” прославленные фигуристы Аделина Сотникова и Петр Чернышов. 
 
 

Посещение Деда Мороза из Великого Устюга

 

На 23 декабря запланирован приезд Главного Деда Мороза страны: Северную столицу посетит самый известный  дедушка из Великого Устюга. По традиции он обойдет детские больницы и поздравит пациентов. 
 
 

Празднование на Дворцовой площади

 

Празднование Новогодней ночи на Дворцовой площади начнется в 23 часа в ночь на 1 января. Петербуржцев и туристов будут радовать караоке, танцами и фейерверком, который будет запущен в три часа ночи. 
 
 

Празднование Рождества в Петропавловской крепости

 

В рождество жителей города приглашают в Петропавловскую крепость. С полудня там начнутся массовые гуляния, мастер-классы для детей и концерт. 
 
 
Особо стоит отметить, что с 31 декабря по 1 января и с 6 на 7 января метрополитен будет работать круглосуточно.
Теги: новый год , празднование , рождество
Категории: Новости СПб

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