Новый трейлер игрового фильма по манге и аниме "Токийские мстители"

Проект выйдет в двух частях, которые выйдут 21 апреля и 30 июня.

Кинокомпания Warner Bros. представила в социальных сетях новый трейлер продолжения фильма "Токийские мстители" (Tokyo Revengers). Речь идет об адаптации одноимённой манги и аниме. Сиквел проекта запланирован к выходу в двух частях. Они уже получили названия: "Кровавый Хэллоуин: Судьба" и "Кровавый Хэллоуин: Решающая битва". Релиз первой ленты намечен на 21 апреля, а второй - на 30 июня. Режиссером выступает Цутому Ханабуса, который поставил первую часть игровой адаптации "Токийских мстителей".

Напомним, что манга "Токийские мстители" выходила в свет с 2017 по 2022 год. В ней рассказывалась история о поселившемся на социальном дне 26-летнем неудачнике по имени Такэмити Ханагаки. Однажды молодой человек узнаёт о том, что его бывшая девушка и единственная любовь погибла из-за разборок местных банд. В тот же день он попал под движущийся поезд, из-за чего вернулся в прошлое на 12 лет. Теперь юноша попытается сделать все возможное для того, чтобы изменить судьбу.

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Фото и видео: YouTube / ワーナー ブラザース 公式チャンネル