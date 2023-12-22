Новый трейлер фильма ужасов "Воображаемый друг"

Релиз картины запланирован на 6 марта.

Компания Blumhouse презентовала в социальных сетях новый трейлер "Воображаемый друг". Сюжет предстоящего фильма ужасов рассказывает о женщине, которая переезжает в дом своего детства с новой семьей. В результате ее падчерица находит старое чучело медведя. Девочка узнает, что тот воображаемый друг, которого она из него сделала,на самом деле оказывается нечто гораздо более злобным. В ролике показаны различные монстры. Предположительно, чудовища будут обитать в альтернативном измерении, но имеют способности овладевать людьми в реальном мире. В актерском составе заявлены ДеВанда Уайз, Пайпер Браун, Томом Пэйном, Бетти Бакли, Тэджен Бёрнс, Мэттью Сато и Дэйном ДиЛьегро. Официальная премьера ленты назначена на 6 марта.

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Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies