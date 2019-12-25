Аппарат работает на глубине до 6 000 метров.

Новый подводный Wi-Fi позволяет общаться с помощью света. Об этом рассказали представители компании Hydromea. Они представили первый коммерческий модем. Устройство дает возможность общаться под водой при помощи оптических сигналов. Аппарат работает на глубине до 6000 метров. Изолированный блок будет находится в пластиковом корпусе. Он защитит устройство от давления. Новинка уже испытана в условиях Тихого океана на глубине в 4280 метров.

Подводный модем LUMA функционирует на глубине при помощи синего света, который мигает с высокой скоростью. Аппарат преобразовывает световые импульсы, а после - направляет их приемнику. Он также может декодировать входные сигналы и менять их на нужный формат данных.

Напомним, что синий свет выбран не случайно. Он меньше всего поглощается в воде.

В Японии начали производство безопасных УФ-ламп, убивающих коронавирус.