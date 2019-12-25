В Японии начали производство безопасных УФ-ламп, убивающих коронавирус

Волны устройства не будут действовать на людей, только на COVID-19.

В Японии начали производство безопасных УФ-ламп Care 222, убивающих коронавирус. Об этом сообщили журналисты Kyodo News. Разработкой устройств занимались специалисты компании Ushio Inc.

Ushio специализируется на производстве светового оборудования. Разработчики заявили, что ультрафиолетовую лампу против COVID-19 можно будет использовать для дезинфекции помещений и поверхностей в присутствии человека. Обычные UV-лампы излучают свет с длиной волны 254 нанометра, новая лампа - с длиной волны 222 нанометра. Эти волны безопасны для людей, но смертельны для коронавируса.

Данные лампы можно будет установить в лифтах, поездах, автобусах, магазинах и других общественных местах. На данный момент продаж ламп будет осуществляться только для медицинских центров. За шесть минут лампа может обезвредить 99% вирусом на расстоянии 2,5 метра (площадь в три квадратных метра). Цена такого прибора составит 2860 долларов.

ВОЗ не рекомендует применять UV-лампы для лечения COVID-19.