Отрывок мультфильма о Скорпионе из Mortal Kombat появился в сети

Релиз полнометражного мультфильма запланирован на 12 апреля.

Новый отрывок мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion"s Revenge появился в сети. Минутный ролик опубликовали на канале игрового издания IGN в YouTube.

В отрывке можно увидеть главного героя мультфильма – Скорпиона. В ролике представлено, как Скорпион ищет Саб-Зиро, чьи бойцы ранее расправились с его семьей и всем кланом. В какой-то момент он натыкается на наемного убийцу, с которым с легкостью расправляется.

Режиссер полнометражки – Итан Сполдинг, который ранее снял мультфильм "Бэтмен: Нападение на Аркхэм". Релиз полнометражного мультфильма запланирован на 12 апреля.

Константин Бронзит "изолировал" героев своего мультфильма.

Видео: YouTube/ IGN