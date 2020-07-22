Новый смартфон OnePlus Nord получил 12 ГБ оперативной памяти

Также производитель презентовал беспроводные наушники OnePlus Buds.

Компания OnePlus 21 июля провела презентацию своих новых продуктов. В их числе оказался недорогой смартфон Nord и новые наушники Buds.

Смартфон, выполненный из стекла и металла, имеет AMOLED-экран с диагональю 6,44 дюйма. Основой стал процессор Snapdragon 765G, который дополняет 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, также на выбор есть 64/128/256 Гб встроенной памяти.

За счет процессора Nord получил поддержку работы в сетях пятого поколения. В смартфоне установлен аккумулятор на 4100 мА/ч с поддержкой быстро зарядки на 30 Вт. Фронтальная камера имеет два модуля, в основной камере датчики на 48 и 8 Мп, а также дополнительные модули для макросъемки и модуль для измерения глубины сцены. Минимальная стоимость OnePlus Nord 399 евро (около 32,5 тысячи рублей).

Также производитель презентовал беспроводные наушники OnePlus Buds. Это первые TWS-наушники компании, получившие форму как у AirPods. Управлять наушниками можно с помощью постукивания по ним. Новинка может работать до 7 часов, с использованием кейса до 30 часов. Цена – 79 долларов.

Камера смартфона OnePlus 8 Pro способна просвечивать одежду.

Видео:YouTube/ Argus World