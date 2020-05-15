Для этого на смартфоне необходимо настроить режим съемки "Фотохром".

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что камера смартфона OnePlus 8 Pro способна просвечивать одежду. Новую модель китайского смартфона разработчики презентовали еще в апреле.

Пользователи случайно обнаружили необычную функцию у китайского смартфона. Как оказалось, камера просвечивает предмет при режиме съемки "Фотохром". Отметим, что "фокус" работает, если нарпавлять камеру на объект черного цвета.

Отмечается, что при включении этого режима в темноте можно наблюдать инфракрасные излучения.

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Видео:Unbox Therapy/YouTube