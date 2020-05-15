В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что собаки подчиняются командам человекоподобных роботов. Работа была представлена на онлайн-конференции HRI.
Исследователи Йельского университета во главе с Брайаном Скаселатти выяснили, что собаки могут подчинятся человекоподобным роботам. Так, животных разделили на две группы. Одни четвероногие слушали команды от робота Nao, а вторая группа — от обычной колонки. Выяснилось, что собаке чаще выполняли команды, которые им давал робот.
Отметим, что робот, который давал команду собаке, держал в руке угощение.
Ранее мы сообщали о том, что в камчатском вулкане ученые обнаружены новые минералы.
Видео:IEEE Spectrum/YouTube
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