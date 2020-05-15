Собак разделили на две группы: первая слушала команды от человекоподобного робота Nao, а вторая — от обычной колонки.

В пятницу, 15 мая, стало известно о том, что собаки подчиняются командам человекоподобных роботов. Работа была представлена на онлайн-конференции HRI.

Исследователи Йельского университета во главе с Брайаном Скаселатти выяснили, что собаки могут подчинятся человекоподобным роботам. Так, животных разделили на две группы. Одни четвероногие слушали команды от робота Nao, а вторая группа — от обычной колонки. Выяснилось, что собаке чаще выполняли команды, которые им давал робот.

Отметим, что робот, который давал команду собаке, держал в руке угощение.

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Видео:IEEE Spectrum/YouTube