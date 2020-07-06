Новый клип группы "Ленинград" собрал более миллиона просмотров

Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.

Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.

В центре сюжета фотомодель plus size, которую сыграла вокалистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина. Речь в песне идет о пафосных цитатах, которые пишут девушки под своими фото в Instagram.

Постановкой видео занимался фотограф Даниил Величко. Он рассказал, что в клипе есть особый юмор и ирония, поэтому эта работа не оставит никого равнодушным.

"Я загадочная женщина как нимфа

У меня духовный мир большой

Это 100% *** инфа

Обнимаю всех своей душой

У меня здоровая лишь пища

Я вам будни светом подсвечу

Выпью вечером бокал винища

Книжку почитаю под свечу", - гласят строчки во втором куплете песни.

Ранее мы писали, что Шнуров посвятил стихотворение любимой жене.

Видео: YouTube / Ленинград | Leningrad