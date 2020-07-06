Новый клип группы "Ленинград" собрал более миллиона просмотров

Новый клип группы "Ленинград" на песню "Фотосессия" собрал на YouTube более миллиона просмотров. Ролик был опубликован в ночь на 3 июля.
В центре сюжета фотомодель plus size, которую сыграла вокалистка "Ленинграда" Виктория Кузьмина. Речь в песне идет о пафосных цитатах, которые пишут девушки под своими фото в Instagram.
Постановкой видео занимался фотограф Даниил Величко. Он рассказал, что в клипе есть особый юмор и ирония, поэтому эта работа не оставит никого равнодушным.
"Я загадочная женщина как нимфа
У меня духовный мир большой
Это 100% *** инфа
Обнимаю всех своей душой
У меня здоровая лишь пища
Я вам будни светом подсвечу
Выпью вечером бокал винища
Книжку почитаю под свечу", - гласят строчки во втором куплете песни.
Ранее мы писали, что Шнуров посвятил стихотворение любимой жене.
Видео: YouTube / Ленинград | Leningrad
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