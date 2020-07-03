Шнуров посвятил стихотворение любимой жене

Музыкант признался, что ему "прекрасно жить любя".

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новое стихотворение, в котором признался в любви супруге Ольге Абрамовой.

Шнуров заявил, что после женитьбы на Абрамовой, он теперь не смотрит налево, а только на нее – свою любимую. Музыкант не понимает, за какие заслуги ему досталась "такая королева", и признается, что ему "прекрасно жить любя".

"Не смотрю теперь налево,

Только прямо на тебя.

Мне? Такая королева?

Как прекрасно жить любя!" – гласят строчки нового стихотворения Шнурова.

Напомним, Ольга Абрамова – дочь уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова. Она является четвертой супругой Сергея Шнурова. Пара поженилась в 2018 году. Ранее лидер группы "Ленинград" был женат на Елене Мозговой (Матильде), Светлане Костицыной и Марии Исмагиловой.

Ранее мы писали, что группа "Ленинград" выпустила клип после объявленного распада.

Видео: Instagram / shnurovs