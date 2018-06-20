Немцы раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

В Германии заявили, что музыканты перешли черту дозволенного.

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein на песню Deutschland. Об этом пишет газета Bild.

В одном из фрагментов видео музыканты стоят у эшафота с веревками на шее. В этот момент они одеты в полосатые робы с желтыми звездами. Эта одежда напоминает одежду узников бывших нацистских концлагерей.

Уполномоченный немецкого правительства по вопросам противодействия антисемитизму Феликс Кляйн заявил, что артисты перешли черту дозволенного. Руководитель Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер упрекнул группу Rammstein в том, что она решила наживиться на страданиях и бесчеловечности Холокоста. Он пригласил музыкантов посетить бывший концлагерь Дахау, чтобы прочувствовать обстановку трагедии того времени.

Первый за семь лет клип появился на официальном сайте немецкой группы Rammstein 28 марта. В новом видео музыканты показывают практически всю историю Германии: от эпохи рыцарей до Холокоста и покорения космоса.

Ранее мы писали, что в Петербурге выкупили все обычные билеты на концерт Rammstein. Напомним, группа выступит 2 августа на сцене "Газпром Арены".

Видео: YouTube / Rammstein