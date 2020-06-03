Новый главный тренер "Локомотива" оценил уровень РПЛ

Он возглавил команду 1 июня.

Сербский специалист Марко Николич, недавно возглавивший "Локомотив", в интервью порталу "Гудок" поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Я следил за чемпионатом России, как и за другими европейскими лигами, – это часть моей работы. Могу уверенно сказать: в России сильный чемпионат, крепкие команды, многие из которых на хорошем счету в Европе. Каждая лига, где я работал, особенная – свои традиции, стиль игры, разные типы болельщиков и так далее. Но я чувствую себя готовым к новому вызову. Марко Николич, главный тренер "Локомотива"

На момент паузы в РПЛ "Локомотив" делит с "Краснодаром" второе место в турнирной таблице. Оба клуба набрали по 41 очку.

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее футбольный комментатор Василий Уткин сравнил Юрия Семина с обиженным дедом.

Видео: YouTube / BeanymanSports