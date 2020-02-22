Уилл Смит представил трейлер своего нового фильма

Актер будет продюсировать новую картину.

Новым фильмом, в котором примет участие актер Уилл Смит, станет картина под называнием "Charm City Kings" (англ. "Очаровательные короли улиц") пуэрториканского режиссера Ангела Мануэля Сото. Уилл Смит и его жена Джада Пинкетт-Смит стали продюсерами картины.

Центром сюжета картины станет история темнокожего 14-летнего мальчишки по прозвищу Маус и его друзей, которые мечтают присоединиться к байкерской команде, удивляющей жителей Балтимора.

О выходе картины в российский прокат пока неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Уилл Смит поделился архивным видео пародии на "Матрицу". По словам актера, пока его сын Трей был маленьким, они каждый год снимали эпизод своей версии "Матрицы", которая называлась The Treytrix.

Видео: Will Smith / YouTube