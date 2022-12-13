Новый экомаршрут создадут в Петербурге

Тропа протяжённостью 2 км будет проходить по заказнику "Северное побережье Невской губы".

В 2023 году в Северной столице планируют открыть новый экомаршрут. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Тропа протяжённостью 2 км появится в заказнике "Северное побережье Невской губы". 700 м выложат при помощи деревянных настилов на заросших мелководьях Финского залива. Во время прогулки путешественники смогут увидеть околоводных и водоплавающих птиц.

Ещё 600 погонных метров деревянных настилов намерены установить на отдельных участках маршрута заказника "Сестрорецкое болото". Кроме того, в "Юнтоловском" заказнике также откроют экотропу с пешеходными лестницами и настилами.

Ранее мы сообщили о том, что в Тосненском районе появится новый экомаршрут с биологическим квестом.

Фото: Pxhere