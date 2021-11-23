В Тосненском районе появится новый экомаршрут с биологическим квестом

Первые школьники смогут пройти его в сентябре.

В Тосненском районе появится новый экомаршрут. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и поделился кадрами с места.

Скоро около Саблинского водопада и Александровского парка сделают полноценный прогулочный маршрут. Природные объекты располагаются в поселке Ульянка. Отмечается, что работы ведутся экоактивистами организации "Сохранение природы и культурного наследия" на средства гранта Ленобласти.

На данный момент завершен первый этап работ. Частью экотропы станет биологический квест-лабиринт. Посетителям нужно будет выполнять задания по мотивам рассказа Виталия Бианки "Засони". В конце квеста, в Левобережной пещере, можно будет встретить летучих мышей.

На маршруте установят малые архитектурные формы в виде птиц, листьев, деревьев, на которые нанесут QR-коды с заданиями для туристов. Стать участником био-квеста можно будет в сентябре.

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Видео: Telegram / Александр Дрозденко