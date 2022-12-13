На юге Петербурга построят 2 новые школы в разных районах

Учреждения откроют на Кокколевской улице и на Пулковском шоссе.

В Пушкинском и Московском районах Северной столицы построят новые школы. Как сообщил вице-губернатор Николай Линченко в своем Telegram-канале, соответствующие разрешения на строительство выдал Госстройнадзор Петербурга.

Так, один из социальных объектов появится на Кокколевской улице: школа будет рассчитана на 550 мест, для учеников будут предусмотрены современные кабинеты, зона отдыха и физкультурно-спортивная зона, библиотека и 2 бассейна. Вторая школа на 200 мест появится на Пулковском шоссе. В ней по проекту будут располагаться бассейн, компьютерные классы и творческие кабинеты.

Кроме того, Линченко уточнил, что обе школы будут переданы в пользу города на безвозмездной основе.

Ранее мы сообщили о том, что на школу с двумя бассейнами в Парголово выделят 2,5 млрд рублей.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович