Петербуржцы выберут 2 объекта для проведения благоустройства

В голосовании участвуют объекты в каждом районе.

В 2023 году жители Петербурга смогут выбрать 2 объекта для проведения благоустройства. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий в своём Telegram-канале.

Горожане будут отдавать свои голоса за проведение работ с 15 апреля по 31 мая: на этот раз в конкурсе участвуют объекты в каждом из районов. Их отобрали в администрациях с учётом пожеланий местных жителей.

Проголосовать за понравившийся объект можно на сайте нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее мы сообщили о том, что yовый экомаршрут создадут в Петербурге.

Фото: Piter.TV