На территории "Горская" в Петербурге появятся новые кластеры

Планируют сделать четыре кластера для разных сфер. Также появятся склады для малого и среднего бизнеса.

В декабре в Петербурге стартует конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений территории "Горская" в Лисьем носу.

На месте огромной промзоны появится "город инноваций" с IT-деревней. По словам директора компании "Мегалайн", территорию поделят на четыре кластера. Помимо этого в "Горской" будут зоны складов, сама IT-деревня и инфраструктура для бизнеса и туристов.

Первые объекты должны закончить к 2026 году.

Напомним, в Петербурге появится транспортно-пересадочный узел на станции метро "Старая деревня" и общественно-деловой кластер в промзоне "Горская".

Фото: Сенсаций.Нет (Коллаж Андрея Зайцева)