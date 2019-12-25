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На территории "Горская" в Петербурге появятся новые кластеры
Сегодня, 17:51
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На территории "Горская" в Петербурге появятся новые кластеры

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Планируют сделать четыре кластера для разных сфер. Также появятся склады для малого и среднего бизнеса.

В декабре в Петербурге стартует конкурс на разработку архитектурно-градостроительных решений территории "Горская" в Лисьем носу.

На месте огромной промзоны появится "город инноваций" с IT-деревней. По словам директора компании "Мегалайн", территорию поделят на четыре кластера. Помимо этого в "Горской" будут зоны складов, сама  IT-деревня и инфраструктура для бизнеса и туристов.

Первые объекты должны закончить к 2026 году.

Напомним, в Петербурге появится транспортно-пересадочный узел на станции метро "Старая деревня" и общественно-деловой кластер в промзоне "Горская". 

Фото: Сенсаций.Нет (Коллаж Андрея Зайцева)

Теги: горская, кластеры, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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