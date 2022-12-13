Новые дороги в промзоне "Ржевка" оценили в 886 млн рублей

Новые дороги будут возводить на участке от продолжения проспекта Маршала Блюхера до улицы Химиков.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на строительство объекта транспортной инфраструктуры и сопутствующих инженерных сетей и сооружений в производственной зоне "Ржевка". Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составляет 886, 2 тыс. рублей.

Новые дороги будут возводить на участке от продолжения проспекта Маршала Блюхера до улицы Химиков. Дорожники положат на проезжей части асфальт, организуют освещение, нанесут дорожную разметку, проведут наружные сети водоотведения, установят шпунтовое ограждение, озеленят территорию. Завершить работы необходимо до 31 октября 2025 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 мая.

Ранее мы сообщили о том, что на дорожную разметку в Петербурге и трёх других регионах СЗФО выделят почти 3 млрд рублей.

Фото: Piter.TV